Juan Pablo Montoya no descarta participar en el Rally Dakar

El piloto colombiano de 44 años Juan Pablo Montoya Roldán ha tomado varios retos en su carrera deportiva después de haber salido de la Fórmula 1 en 2006 para volver a Estados Unidos, pero en esta oportunidad a tomar un lugar en la Copa Nascar.

Montoya ha estado, de la Gran Carpa del Automovilismo, en la Fórmula Cart, posterior Indycar, Nascar y Sport prototipos. Actualmente alterna tu participación en WeatherTech SportsCar Championship, mientras acompaña a su hijo en su formación como piloto.

Recientemente, el bogotano habló con la prensa internacional en donde dejó claro que podría tomar un nuevo reto profesional, el cual sería tomar la partida del Rally Dakar.

Montoya aseguró que le gustaría probar, aunque no ha recibido la invitación para estar en este tipo de pruebas.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza, pero nunca nadie me ha dicho si quiero probar el Dakar; hay muchas cosas que he querido hacer, pero nunca me dijeron, cuando me invitaron a Le Mans fue por qué me contactaron y allá estuve", afirmó.

De esta manera, Montoya, que cuenta con dos de las tres carreras que conforman la triple corona del automovilismo (Gran Premio de Mónaco F1, 24 Horas de Le Mans y 500 millas de Indianápolis) podría debutar en el Rally Dakar, donde ya estuvo el español Fernando Alonso, si recibe alguna propuesta.