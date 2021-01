Juan Pablo Montoya partirá cuarto en las 24 Horas de Daytona

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, junto con su equipo Meyer Shank Racing, en el que estará al frente del Acura DPi No.60 de la principal categoría de IMSA, partirá desde la cuarta posición en la edición 59 de las míticas 24 Horas de Daytona después de que se realizara el pasado domingo 24 de enero la carrera de clasificación.

Dane Cameron y Oliver Pla, compañeros del bogotano, fueron los encargados de disputar los 100 minutos de la prueba denominada 'Motul Pole', que dejó como ganadora a la pareja conformada por Pipo Derani y Felipe Nasr de Whelen Engineering Racing, Cadillac #31.

De esta manera, tanto Montoya como sus coequiperos Cameron y Pla, si bien partirán cuartos teniendo en cuenta todas las categorías, serán los líderes en lo que tiene que ver con la modalidad Acura, que es la de mayor prestigio en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021.

Por otro lado, el también colombiano Gabby Chaves saldrá desde la casilla 31 en la general, pero será el segundo en la modalidad LMP3.

Al igual que pasó con Montoya, Chaves no hizo parte de la prueba de clasificación y sus compañeros Ryan Norman y Mark Kvamme lograron el registro.

Las 24 Horas de Daytona comenzará el próximo sábado 30 de enero desde las 3:40 de la tarde.

