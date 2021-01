Juan Pablo Montoya prende motores de la temporada 2021 en Daytona

La temporada para los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya y Gabby Chaves dará inicio el fin de semana del 22 al 24 de enero cuando tomen la partida de la 'Roar Before The Rolex 24' (rugido de los motores antes de Daytona 24) que se convierte en la primera fecha puntuable del campeonato de resistencia IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021.

Esta carrera, que servirá para calentar motores teniendo en cuenta que entre el 30 y 31 de enero se correrán las míticas 24 Horas de Daytona, será el debut de Montoya con la escudería Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian en el que estará al frente del Acura DPi No.60 de la principal categoría de IMSA.

Por otro lado, Gabby Chaves también hará parte de la prueba, pero en la categoría LMP3 con el equipo Forty7 Motorsports y al mando del Duqueine M30 – D08 número 7.

Tanto Montoya, como Chaves cumplirán con el siguiente calendario en la IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021:

Roar Before The 24, Enero 22-24

Rolex 24 Horas de Daytona, Enero 28-31

12 Horas de Sebring, Marzo 17-20

Mid-Ohio Sports Car Course, Mayo 14-16

Seis Horas de Glen, Junio 24-27

Canadian Tire Motorsport Park, Julio 2-4

Road America, Agosto 6-8

Motul Petit Le Mans at Road Atlanta, Octubre 6-9

Por otro lado, Juan Pablo Montoya también tomará la partida del mundial de duración FIA WEC y las 500 Millas de Indianápolis, competencia que correrá con la escudería McLaren.