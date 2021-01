La Fórmula 1 cambia el tiempo de los ensayos libres

Las dos sesiones de ensayos libres del viernes en la Fórmula 1 durarán una hora cada una, en lugar de la hora y media establecida hasta 2020, a partir de la temporada 2021, confirmó el promotor de la competición en el programada presentado este viernes.

La tercera sesión, el sábado antes de la clasificación, ya duraba una hora y no ha sido reducida.

La disminución de una hora en total en los ensayos libres debería hacerlos más animados.

