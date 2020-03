La Fórmula 1 se acuerda de Senna en el que sería su cumpleaños número 60

Aunque ya han pasado más de 25 años de su trágico fallecimiento, Ayrton Senna nunca dejará de ser un ídolo para todos los aficionados a la Fórmula 1. El brasilero, múltiple campeón del mundial de la categoría y un telentosísimo piloto, dejó una huella imborrable pese a su rápida partida, pues su personalidad, esa calidad al frente de los monoplazas y su rivalidad con pilotos como Alain Prost, lo sitúan siempre en el recuerdo de una afición que lo adoró.

Por eso, en medio de esta complicada situación, la Fórmula 1 no quiso pasar por alto la fecha en la que Senna cumpliría 60 años y, con un corto video en el que se pueden ver algunos de sus momentos más gloriosos en los diferentes circuitos y competencias y se puede apreciar una breve entrevista con él, recordó al piloto y su forma de ser, mostrando cómo era su actuar durante las competencias.

"Si (en una carrera) no dejas de aprovechar los espacios que te quedan, no serás un gran piloto. Nosotros estamos compitiendo, competimos para ganar y nuestra mayor motivación es la victoria; no llegar en segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto lugar", aseguraba el piloto brasilero en un video donde mostraba su ambición por el triunfo, esa por la que competía hasta el final cada vez que podía.

El 1 de mayo de 1994, Senna chocó en Tamburello, la curva más temida de la Fórmula 1, a más de 200 kilómetros por hora y falleció. Poco pudieron hacer los equipos de rescate que llegaron rápidamente al lugar y vieron que un perdigon de la llanta delantera del monoplaza Williams, que le resultaba difícil de controlar al piloto, había atravesado su casco dejándole pocas posibilidades de continuar con vida.

The great Ayrton Senna would have been 60 today 🇧🇷



To his contemporaries he was a genius



To subsequent generations of drivers he is an inspiration



To his millions of fans he will always be an idol#SennaSempre #F1 pic.twitter.com/mNNQHZ09a3