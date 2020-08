Las diez escuderías de la F1 firman acuerdo para reducir diferencias financieras

Las diez escuderías participantes en el Mundial de Fórmula 1 aceptaron las disposiciones del nuevo Acuerdo Concorde sobre el reparto de los ingresos de este deporte, anunció la Fórmula 1 este miércoles.

"Este acuerdo garantiza el futuro a largo plazo de la Fórmula 1 y, junto a las nuevas reglas anunciadas en octubre de 2019 que entrarán en vigor en 2022, reducirán las diferencias financieras y sobre la pista entre las escuderías para tener carreras más inciertas", dijo la Fórmula 1 en un comunicado.

