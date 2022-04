Marc Márquez reconoce sus debilidades en una nueva temporada del Moto GP

El español Marc Márquez piloto de Repsol Honda RC 213 V se mostró sorprendido de escuchar "a tres pilotos que están haciendo grandes carreras, que están mostrando un gran nivel y que lo tienen todo por la mano", con una estrategia completamente diferente a la de su equipo que todavía busca esa base.

"Estamos buscando que nos encontremos cómodos, y por eso no nos podemos dar el lujo de esperar al lunes, a partir de mañana tenemos que buscar el ritmo, ponernos en el sitio, buscar las trazadas, y cuando esté todo esto, empezar a probar cosas", explica Márquez, que necesita trabajar en todo en general.

Vea también: Fernando Gaviria fue tercero en la etapa 2 del Tour de Romandía

"Cuando estás en tu momento dulce puedes salvar muchas cosas de la moto, pero cuando vienes de una situación difícil como la que vengo, también necesitas esa ayuda por parte de la moto, y de momento no estoy encontrando esa confianza, no me permite probar cosas diferentes porque cada vez que lo pruebo puede haber alguna caída o un susto", insiste el piloto de Repsol.

De su estado físico, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo señaló que "el hombro y el brazo están en una posición aceptable para hacer buenas carreras, como demostré el año pasado y como demostré en Austin, pero es un brazo diferente al que tenía, no es lo mismo, es una condición aceptable para hacer buenas carreras, como ya dije en pretemporada".

Su técnico en Repsol Honda, Santi Hernández ha recibido el premio Ciudad del Motor de Jerez, por lo que señaló que "lógicamente, me hace mucha ilusión que le entreguen este premio a mi técnico, pero creo que es un premio para todos los técnicos".

"Sí, se ve al piloto, se habla del piloto y el piloto habla, pero los técnicos son los que están ahí trabajando muchas veces hasta las tantas de la noche, y casi cada fin de semana dependemos de ellos, de todo el equipo en general", recalcó Marc Márquez.

Le puede interesar: James goza la victoria del Tolima en Brasil y enloquece con Yohandry Orozco