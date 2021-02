McLaren presentó su monoplaza para la temporada 2021 de la F1

El equipo McLaren presentó este lunes el MCL35M con el que el británico Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo, sustituto en el equipo del español Carlos Sainz, afrontarán el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2021.

El monoplaza es una evolución del MCL35 con el que la escudería británica logró la tercera posición del Mundial de Constructores el pasado curso. Durante el invierno desarrollaron su chasis y su aerodinámica.

Con la habilidad de Lando Norris, que a sus 21 años inicia su tercera temporada en McLaren, y la experiencia de Daniel Ricciardo, que afronta a sus 31 años un nuevo desafío su carrera, el equipo esperar responder a la creciente competencia entre escuderías.

Las reglamentaciones técnicas se mantienen estables, al tiempo que las financieras entran en vigencia para proporcionar una plataforma sostenible para el futuro del gran circo del automovilismo.

McLaren estrenará en 2021 la nueva unidad de potencia que le suministrará Mercedes-AMG y que representará uno de los cambios más importantes del MCL35M, según desveló el equipo en un acto celebrado este lunes en su centro tecnológico del Reino Unido.

The #MCL35M from all angles. 🤩



Ready to #SendIt 👊 pic.twitter.com/RXP0O1AxKA