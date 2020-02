Mercedes dominó la última jornada de pretemporada en la Fórmula 1

Con el mejor tiempo y avances tecnológicos que han sorprendido a los competidores, Mercedes, vigente hexacampeón de los títulos de pilotos y constructores, sale reforzado de los ensayos de pretemporada de Fórmula 1, que se cerraron este viernes en Montmeló (Barcelona).

"En conjunto, estas pruebas han sido buenas pero no perfectas", admitió al término del sexto y último día de ensayos el piloto inglés Lewis Hamilton, que este año aspira a igualar el número de títulos mundiales (7) del mítico Michael Schumacher.

"Hemos tenido varios problemas que intentaremos solucionar", reconoce.

La escudería alemana ha tenido que cambiar en varias ocasiones el grupo propulsor tras sufrir averías.

"Veremos cuánto tiempo lleva solucionarlo, pero es mejor descubrir estas cosas en los ensayos", concluye Hamilton.

El piloto británico está tranquilo porque conoce bien la capacidad de reacción de su equipo, que el año pasado consiguió iniciar la temporada con un coche completamente repensado después de unos ensayos de pretemporada decepcionantes.

