Montoya defiende su título en Le Mans y la triple corona: "Gané, les guste o no les guste"

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya engrandeció su importancia en la historia del automovilismo mundial al ganar el pasado domingo 22 de agosto las míticas 24 Horas de La Mans en la categoría LMP2 Pro/Am.

Montoya, que compartió el Dragonspeed #21 con Henrik Hedman y Ben Hanley, ocupó el primer lugar de la prueba en la modalidad Pro-Am y fue 16 en la clasificación general.

A pesar del triunfo, para muchos el colombiano no obtuvo la triple corona del automovilismo (reconocimiento que se le da al ganador del Gran Premio de Mónaco de F1, vencedor de las 500 millas de Indianápolis y al ganador de las 24 Horas de Le Mans) ya que no se quedó con el primer puesto en la clasificación general, lugar que ocuparon José María López, Kamui Kobayashi y Unido Mike Conway a bordo del Toyota GR010 Hybrid.

Sin embargo, el piloto colombiano defendió su victoria y señala que él sí puede decir que tiene en su palmarés la triple corona ya que cumplió con ganar la carrera en la categoría en la que la corrió.

"Para mí lo de la triple corona está ahí. Al que le guste bien y al que no también. Nosotros fuimos a correr las mismas 24 horas de Le Mans que todo el mundo corre y ganamos la carrera, le guste al que le guste", dijo en diálogo con ESPN.

Seguidamente, el bogotano indicó que en su momento cada una de las victorias que ha conseguido fueron especiales debido la importancia que tienen en su carrera.

"Todas en su momento han sido muy duras. Mónaco fue especial. Las 500 millas de Indianápolis las he ganados en dos veces y he estado siempre cerca, mientras que Le Mans la he corrido tres veces. En la primera fui tercer, en la segunda se dañó el carro y en este año gané en la categoría que corrí", indicó.

Finalmente, Montoya explicó que para él es chistoso comparar cada una de las categorías que participan en la prueba teniendo en cuenta que unos carros tienen mayor velocidad que otros.

"Es un poco chistoso porqué si uno está en un Toyota, que es el que ganó la general, son cinco carros en al categoría. Los toyotas son muchos más rápidos y ganaron por cinco vueltas. ¿Entonces qué es más justo? ¿Pelear contra ocho carros o dos carros?", afirmó.

El británico Graham Hill había sido el único piloto que consiguió dicho logro.