Moto GP: calendario de carreras, hora y fecha para Colombia

La organización del Moto GP y los diferentes organismos que coordinan las competencias como la FIM, IRTA y Dorna Sports, lanzaron un comunicado con las nuevas actualizaciones en el calendario del MotoGP 2020. En el mismo, además de la cancelación de los grandes premios de Argentina, Tailandia y Malasia 2020, también confirmó una nueva carrera que se desarrollará en territorio europeo.

La misma se celebrará luego del gran premio de la Comunitat Valenciana, el cual se llevará a cabo enre el 20 y el 22 de noviembre de este mismo año. El circuito en el que se desarrollará la competencia aún no ha sido elegido, situación que se conocería más adelante en el transcurso de este lunes 10 de agosto.

Con base en ello, así quedará el calenario del MotoGP 2020, que aún no está del todo resuelto pero que ya tiene la gran mayoría de sus pruebas confirmadas, continuará su trasegar a la espera de un último certamen y sin competencias en el continente americano, algo que no es habitual, pero que, debido a la pandemia, se replicó en diferentes competiciones de varias disciplinas.

Calendario MotoGP 2020

14-16 de agosto: GP de Austria – Red Bull Ring Spielberg (Hora: 7:00 am)

21-23 de agosto: GP de Styria – Red Bull Ring Spielberg (Hora: 7:00 am)

11-13 de septiembre: GP de San Marino e della Riviera di Rimini – Misano (Hora: 7:00 am)

18-20 de septiembre: GP de la Emilia Romagna e della Riviera di Rimini – Misano (Hora: 7:00 am)

25-27 de septiembre: GP de Catalunya – Circuit de Barcelona-Catalunya (Hora: 7:00 am)

09-11 de octubre: GP de Francia – Le Mans (Hora: 7:00 am)

16-18 de octubre: GP de Aragón – MotorLand Aragón (Hora: 7:00 am)

23-25 de octubre: GP de Teruel – MotorLand Aragón (Hora: 7:00 am)

8 de noviembre: GP de Europa – Circuit Ricardo Tormo (Hora: 8:00 am)

15 de noviembre: GP de la Comunitat Valenciana – Circuit Ricardo Tormo (Hora: 8:00 am)

22 de noviembre: GP europeo por determinar (Hora: 8:00 am)