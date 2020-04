Respiradores fabricados por equipos de la Fórmula 1 llegaron a los hospitales

El primer grupo de ventiladores fabricados bajo el proyecto 'Ventilator Challenge UK', el cual agrupa a todas las escuderías de la Fórmula 1 con sede en Inglaterra, llegó a los hospitales británicos como ayuda ante las necesidades hospitalarias de los países y buscando solucionar un poco la crisis de salud pública que se ha generado a causa del coronavirus alrededor del mundo y en la mencionada Gran Bretaña.

El hospital de Nightingale, fue el primer beneficiado de esta iniciativa por medio de la cual la 'Gran Carpa' del automovilismo quiere colaborar en el momento complicado que se vive en el país, uniendo fuerzas con grupos científicos y con sus técnicos para que se creen dispositivos con la mayor calidad posible. Al respecto, vale la pena destacar que el mencionado centro médico fue construido sobre unas instalaciones normalmente destinadas a los eventos y, por ende, solo tardó nueve días en estar listo, mientras que cuenta con 4000 camas para albergar a los enfermos.

El proyecto, en principio conocido como 'Proyecto Pit-Lane' reunió una serie de compañías tecnológicas entre las que brillaron diferentes escuderías como McLaren y Ferrari, dos de las más involcradas en esta iniciativa que quiere producir una buena cantidad de respiradores clínicos, buscando una pronta solución para este problema.

"Es genial ver que los respiradores Penlon llegan al Hospital de Nightingale. Esto ha sido posible gracias a todo el trabajo duro de los miembros de nuestro consorcio en todo el país", comentaron los delegados de la campaña. Por su parte, la escudería McLaren añadió: "Es genial ver que los respiradores que están siendo producidos por el proyecto 'Ventilator Challenge UK', en el que McLaren está presente, están llegando a los hospitales".

Great to see the ventilators that are being produced by the @VentilatorU consortium, that includes @McLarenGroup, are arriving in hospitals. https://t.co/WylMBd2yXK