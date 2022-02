Sebastián Montoya es tercero en la general de la Fórmula Regional Asiática

Este fin de semana el piloto colombiano Sebastián Montoya cumplió con la tercera ronda puntuable de la Fórmula Regional Asiática con un balance más que positivo luego de sumar en la última jornada 14 puntos.

Lea también: VIDEO: Luis Díaz debutó con Liverpool y Anfield lo recibió con tremenda ovación

En la jornada de este domingo, el colombiano tuvo algunas complicaciones en el primer heat en el cual llego a estar en la vigésima plaza y después de varias mejoras en su rendimiento, pudo quedarse en la novena plaza por detrás de Jak Crawford, séptimo, y Patrik Pasma, octavo.

En la tercera carrera y última de esta fecha, Sebastián Montoya utilizó neumáticos usados, y al final logró quedarse con el cuarto puesto y así sumar 12 puntos más a su cuenta personal, que le permitió llegar a 92 unidades.

Con este resultado el piloto colombiano se quedó en el tercer lugar de la clasificación general con un total de 92 puntos siendo solamente superado por Leclerc, que es líder con 131 puntos y Marti que tiene 96 y es segundo en la tabla.

El piloto Sebastián Montoya hizo un balance de lo que fueron estas rondas en la Fórmula Regional Asiática y aseguró que no esperaba tan buenos resultados en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que ahora estará concentrado con las competencias europeas.

“Terminamos la última semana de Fórmula Regional Asiática. Fue honestamente algo que no nos esperábamos, venimos acá para aprender y prepararme para el Campeonato Europeo de Fórmula Regional. La primera carrera hicimos la pole position y un triunfo. Fue una cosa muy grande, nos vamos con tres poles, tres podios, dos ganadas y dos vueltas rápidas, muchos puntos y mucha felicidad. Vamos top-3 del campeonato con esta última carrera, fue algo que no me esperaba, pero estoy muy contento de como trabajamos con el equipo” explicó el deportista.

Lea también: Egan Bernal ya está de pie y fue dado de alta:: parte médico más reciente

Sebastián, antes de estar en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional, enfrentará las 12 horas de Sebring en IMSA en la cual correrá con su padre, Juan Pablo Montoya, en el auto de Dragon Speed.