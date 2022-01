Sebastián Montoya ganó su primera carrera en autos tipo fórmula

Sebastián Montoya, piloto de la Escudería Telmex Claro, ganó hoy en su carrera de debut en la Fórmula Regional Asia y su primera en autos tipo fórmula, tras largar de la posición de privilegio y desde ahí salir a dominar una competencia de muchos percances celebrada en el Circuito de Yas Marina en Abu Dabi.



Montoya, del PREMA Racing/ Mumbai Falcons, triunfó en una apertura de temporada llena de incidentes del Campeonato de Fórmula Regional Asiático en el Circuito Yas Marina, en carrera que se dio por terminada con auto de seguridad al frente del pelotón.

El primer éxito en la carrera de Sebastián Montoya finalmente ha llegado, luego que en la pasada temporada de F4 tocara en varias ocasiones a la puerta, pero sin conseguir materializar su potencial, cerrando con ocho segundos puestos y dos poles el campeonato italiano.

Sin embargo, en su debut sobre un monoplaza de Fórmula Regional, el piloto Telmex Claro estuvo perfecto, firmando sorprendentemente el mejor tiempo en la calificación uno y luego dominando de principio a fin la primera carrera de la temporada de la Fórmula Regional Asia.



Su triunfo cobra más valor teniendo en cuenta el alto nivel del campeonato, con un Montoya más concreto y maduro que rivales más experimentados, como Jak Crawford, que se estancó en la parrilla de salida anulando la primera línea que ganó.



Mañana domingo se correrán dos carreras más de esta jornada inaugural de la Fórmula Regional Asia.



Sebastián Montoya: ”Ayer hicimos la pole. Hicimos un súper buen trabajo de clasificación en Q1 y hoy terminamos el trabajo: finalmente obtuve mi primera victoria en autos fórmula. Fue espectacular. Nunca lo hicimos en F4 y acá en la primera carrera y primera clasificación obtuvimos la pole y triunfo. Fue una carrera bastante intensa y ojalá podamos repetirlo en el futuro y pronto”.

*Resultados Carrera 1 F. Regional Asia

Ronda 1, Abu Dhabi*



1 - Sebastián Montoya 14 vueltas

2 - Gabriele Mini - Hitech - 0”282

3 - Arthur Leclerc - Mumbai Falcons - 0”627

4 - Isack Hadjar - Hitech - 0”771

5 - Dino Beganovic - Mumbai Falcons - 1”244

6 - Lorenzo Fluxa - 3Y by R-Ace GP - 1”719

7 - Frederick Lubin - Evans GP - 2”205

8 - Leonardo Fornaroli - Hitech - 2”983

9 - Joshua Dufek - Hitech - 3”302

10 - Gabriel Bortoleto - 3Y by R-Ace GP - 3”511

11 - Jak Crawford - Abu Dhabi Racing by Prema - 3”650

12 - Hamda Al Qubaisi - Abu Dhabi Racing by Prema - 4”413

13 - Levente Revesz - Evans GP Academy - 4”937

14 - Amna Al Qubaisi - Abu Dhabi Racing by Prema - 5”557

15 - Ayato Iwasaki - Pinnacle - 6”683

16 - Khaled Al Qubaisi - Abu Dhabi Racing by Prema - 7”992

17 - Salih Yoluc - Pinnacle - 9”664

18 - Brice Morabito - BlackArts - 10”177

19 - Thomas Luedi - BlackArts - 10”733