Sebastián Montoya y la 'espinita' que le quedó tras nueva salida en la F4 italiana

Este fin de semana se cumplió con la cuarta ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4, en el cual estuvo el colombiano Sebastián Montoya, quien hace parte de la la Escudería Telmex Claro, y que lo mantuvo en el tercer puesto de la tabla general en lo que va de la competencia oficial.

Lea también: El premio económico que recibirá Luis Javier Mosquera por su medalla en Tokio

En el primer heat, el colombiano tuvo un abandono y no logró sumar los puntos que esperaba para la tabla de clasificación general. Ya para el segundo, Sebastián tuvo menos complicaciones y logró terminar en el cuarto puesto.

Para el tercer heat, Montoya nuevamente buscó las mejores maneras para poder estar en condiciones y así soñar nuevamente con el podio de una de las competencias después de lo hecho en otras paradas, pero nuevamente terminó en el cuarto lugar.

Sobre lo que fue esta competencia, Sebastián habló de la 'espinita' que le queda por cuenta de no poder estar otra vez en el podio y tampoco haber sumado los puntos que esperaban para la clasificación general del campeonato.

"Me voy medio triste porque no tuvimos trofeos este fin de semana, pero me llevo mucha experiencia. Aprendí mucho para la siguiente ronda", dijo el deportista de Telmex-Claro.

A pesar de no haber podido sumar los puntos que él mismo esperaba, Sebastián se mantiene en el tercer lugar de la clasificación sumando en total 115 puntos y manteniéndose entre los favoritos de esta edición del campeonato.

Lea también: Colombia logra su primera medalla en Tokio 2020 gracias a las pesas

La quinta ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4 se estará disputando el 12 de septiembre en el Red Bull Ring Spielberg, Austria. Un circuito en el que Sebastián espera sumar la mayor cantidad de puntos posibles.