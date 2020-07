Sebastian Vettel asegura que volvería a Red Bull si recibe una oferta

El piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de la Fórmula 1 y en tres ocasiones subcampeón, confirmó antes de que comenzara la temporada 2020 que dejará la escudería Ferrarí, en la cual corrió desde 2015 y con quien logró ubicarse en tres ocasiones en el campeonato mundial de la gran carpa del automovilismo.

De inmediato, comenzaron los rumores por saber cuál será su futuro profesional y si continuaría en la F1 en algún otro equipo.

Este jueves 9 de julio, el alemán dio luces de los que podría ser su regreso a la escudería austriaca Red Bull Racing, conjunto con el que brilló desde 2009 hasta 2014 logrando los cuatro títulos de F1 que tiene en su palmarés.

Al ser consultado sobre qué diría si Red Bull le ofrece un contrato. Vettel señaló: "pienso que tienen un carro ganador, estoy acá para competir y ganar, probablemente la respuesta sea que sí".

