Sebastián Vettel seguirá en la F1 para 2021; correrá con Aston Martín

El alemán Sebastián Vettel, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno, correrá en 2021 con Aston Martín en la vuelta del equipo británico a la máxima categoría del automovilismo, según ha informado la escudería.

El fichaje de Vettel es una clara declaración de la ambición del equipo de establecerse como uno de los más competitivos de la competición.

El pedigrí de un campeón como el piloto alemán aporta una nueva mentalidad al equipo. Es uno de los pilotos más consagrados y respetados del automovilismo mundial y sabe lo que se necesita para ganar al más alto nivel.

Vettel ha ganado 53 grandes premios, lo que lo coloca tercero en la lista de todos los tiempos, a los que suma 67 podios. Ha figurado en la primera fila de la parrilla en 101 ocasiones a lo largo de su carrera, 57 de las cuales fueron desde la pole.

Sus cuatro títulos mundiales consecutivos con Red Bull Racing entre 2010 y 2013 y múltiples victorias en Grandes Premios con Ferrari en los años posteriores, la experiencia y las cualidades de liderazgo de Vettel lo convierten en el piloto perfecto para ayudar al equipo a lograr sus ambiciones.

