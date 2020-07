Sergio Pérez se perdería el GP de Silverstone de F1 por prueba "no concluyente" para Covid-19

El mexicano Sergio Pérez permanece aislado, a la espera de conocer los resultados de un segundo test en COVID-19 tras haber obtenido un resultado no concluyente en el primero.

El equipo Racing Point comunicó que la ausencia del Checo Pérez este jueves en el circuito de Silverstone se debió a un resultado "no concluyente" en el test de coronavirus al que fue sometido.

El mexicano espera los resultados de la segunda prueba para saber si está apto para participar en el Gran Premio de Gran Bretaña, la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Sergio Perez was not at Silverstone on Thursday following an inconclusive test for Covid-19



He is currently self-isolating while he awaits the results of a re-test #BritishGP 🇬🇧 #F1 https://t.co/5qDTGQGYK5