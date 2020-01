Tatiana Calderón arrancará su año corriendo junto a Juan Pablo Montoya

La piloto colombiana Tatiana Calderón, de la Escudería Telmex Claro y el Ministerio del Deporte, regresa a las pistas para comenzar la temporada 2020 con su participación en el Roar Before the Rolex 24 at Daytona, programado para el fin de semana que comprende del 3 al 5 de enero, en el Daytona International Speedway.

El Roar es el primer bloque de entrenamientos previos a una de las pruebas de resistencia más importantes del mundo: las 24 Horas de Daytona, que se correrán el 25 y 26 de enero. Dichas competencias, junto con las 12 Horas de Sebring y las 24 Horas de Le Mans conforman la triple corona del automovilismo de resistencia.

Calderón debutará en la serie lMSA con el equipo GEAR Racing, un equipo 100 por ciento femenino integrado por la brasileña Bia Figueiredo, la británica Katherine Legge y la danesa Christina Nielsen, quienes conducirán un Lamborghini Huracán GT3 EVO marcado con el número 19, preparado por GRT, que competirá en la clase GTD (Gran Turismo Daytona), donde el equipo ha salido campeón en los últimos dos años.

El Roar es una prueba obligatoria para todos los equipos que planean participar en las 24 Horas de Daytona, lo que significa que ahí se reúnen cada uno de los autos que estarán en la lista de entrada para la competencia. La lista de equipos y competidores confirmados para para la prueba del fin de semana anuncia un total de 40 autos.

Vale la pena señalar que junto a la colombiana Calderón, pero en otras categorías, también estarán presentes en el Roar los colombianos Juan Pablo Montoya y Juan Piedrahita, quienes competirán con los equipos Acura Team Penske y JDC-Miller MotorSports, respectivamente, ambos de la categoría DPi Class.