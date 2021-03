Tatiana Calderón cuenta cómo se ha ganado el respeto de los pilotos en el automovilismo

En diálogo con La FM, Tatiana Calderón, piloto de la escudería Telmex Telcel Claro de la Súper Fórmula japonesa, refirió al desafío que ha significado ser una mujer destacada en mundo del automovilismo.

Calderón aclaró que ella no puede decir que inicialmente recibió un trato similar al que le ofrecían a los hombres y por ello tuvo que enfrentar un difícil proceso para ganarse el respeto de otros pilotos y demás integrantes del equipo. "He tenido que demostrar varias veces que estoy ahí para competir, yo he logrado ganarme ese espacio a pulso".

Mire también: Hijo de Edwin Cardona le dio la táctica para anotar golazo ante Vélez Sarsfield

No obstante, la piloto colombiana recalcó que a pesar de las dificultades que ha enfrentado en carrera deportiva ella sostiene que el automovilismo es uno de los pocos deportes en donde "hombres y mujeres pueden competir mano a mano".

La deportista Colombiana también reveló que en su momento su mamá no estaba a muy de acuerdo con su decisión de ser piloto profesional, mientras que su padre siempre mostró una afición por el mundo del automovilismo y por lo tanto un mayor apoyo a su decisión.

Lea además: Copa América tenemos que hacerla con público: Mindeporte

No obstante, Tatiana Calderón recalcó que su familia siempre ha sido el principal apoyo en su camino como piloto profesional y por ello recalcó que los padres siempre deben apoyar a sus hijos en sus sueños y sobre todo cuando ven que hay una pasión en hijos.

"Hay que encontrar una pasión y cuando se encuentra en un deporte o escenario dominado por hombres creo que no hay razón para ponerse límites, hay que tener paciencia y dedicación", destacó.

En otras noticias: Una extraña nube cubrió el cielo de Argentina y desató oleada de especulaciones

La piloto colombiana extendió una invitación a las mujeres a seguir soñando y continuar luchando por conseguir los sueños, "pues cuando más barreras ponen uno aprende más, esto te hace mejor y creo que al final uno logra llegar a su objetivo".