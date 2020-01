Tatiana Calderón definió en qué categoría correrá en 2020

La colombiana Tatiana Calderón, piloto de Escudería Telmex Claro y el Ministerio del Deporte, correrá la temporada 2020 dando el salto a la Súper Formula, la máxima categoría de Japón, en la que será la primera mujer en la historia de la serie que correrá junto al equipo ThreeBond Drago Corse, propulsados por un motor Honda.

Le puede interesar: La advertencia de Mohamed a Boca, sobre un posible fichaje de Edwin Cardona

El campeonato, técnicamente al nivel de la Fórmula 2, y que se corre en Japón en su totalidad, ha sido plataforma de pilotos en los últimos años para dar el salto a la Fórmula 1 como Pierre Gasly y Stoffel Vandoorne. En la actualidad cuenta con una nómina de pilotos que incluye algunos con experiencia en la máxima categoría, como Kamui Kobayashi y Kazuki Nakajima, ambos pilotos de punta en el Campeonato Mundial de Resistencia.



El Threebond Drago Corse con el que correrá Tatiana es una escuadra local con experiencia en las categorías más importantes en Japón y está a cargo del ex-piloto de Honda Ryo Michigami. Esta temporada marca el regreso del equipo a la Súper Formula tras haberla dejado un par de años atrás.

“Estoy muy contenta de poder seguir corriendo al más alto nivel y de enfrentar el desafío de la Súper Fórmula. Este 2020 será un año de mucho aprendizaje, con un auto diferente pero que se acerca a un Fórmula 1 y que me permitirá seguir con mi desarrollo como piloto. Serán muchas cosas nuevas, el país, el idioma, las pistas, pero todo esto me motiva mucho. Agradezco a Ryo Michigami, a Three Bond y a Honda por su confianza”, afirmó Calderón al respecto



El auto que pilotará Tatiana cuenta con un chasís Dallara SF19 de dimensiones equivalentes a las de un Fórmula 2, pero cerca de 80 kilos más liviano y está equipado por un motor Honda de 2 litros turbo con una potencia cercana a los 550 caballos. El conjunto, que rueda sobre neumáticos Yokohama, registra tiempos de vuelta apenas a unos 10 segundos de la Fórmula 1 en el veloz circuito de Suzuka, sede del Gran Premio japonés.

Lea también: En Nacional confirmaron cuál será el futuro de Neyder Moreno

El calendario de la serie abarca desde el mes de abril hasta noviembre, con siete fechas distribuidas casi mensualmente y una sola carrera de aproximadamente 250 kilómetros, que incluye paradas en boxes para recargar combustible y cambio de neumáticos, por cada fin de semana.

Por su parte, Ryo Michigami, quien está a cargo de la escuadra, afirmó: "Estoy muy contento de regresar nuevamente a las carreras con el equipo ThreeBond Drago Corse y de plasmar mi deseo por enfrentar nuevos retos y hacer historia. Quiero agradecer a ThreeBond Co., por la oportunidad y a todos quienes han sido parte de este esfuerzo. ¡Esperen el “Girl Power” de ThreeBond Drago Corse y Tatiana en esta temporada!".

Vale la pena recordar que Tatiana Calderón correrá las 24 horas de Daytona, que se desarrollarán entre el 25 y 26 de enero.