Tatiana Calderón estrena indumentaria y presentó todos los detalles

Mientras muchos deportistas en el mundo están a la espera de poder definir un calendario de competencia en medio de la emergencia sanitaria por cuenta d ela pandemia de la Covid-19, la piloto colombiana Tatiana Calderón está ajustando algunos detalles de su nueva indumentaria para este temporada.

Lea también: Andrés Iniesta todavía no ve cerca su retiro del fútbol

La colombiana, de la escudería Telmex-Claro y el Ministerio del Deporte que este año estará en la Súper Fórmula Japonesa, presentó el que será su nuevo casco para la competencia que tiene unos detalles muy particulares y con los cuales espera ser protagonista.

Recién llegado ❤️ Muchas gracias a @BellRacingHQ por este casco y nuevo diseño para mi debut en @SUPER_FORMULA! @KOEMusicJPN Que les parece?! Déjenme sus comentarios 😉😊 A mi me encanta, espero poder usarlo pronto 🙌🏻 pic.twitter.com/LtTQVii2QL — Tatiana Calderon (@TataCalde) April 28, 2020

Tatiana en un video en sus redes sociales reveló cada uno de los detalles de este nuevo casco confirmando que tiene un cambio con relación a los diseños que venía teniendo en la Fórmula 2 durante su participación en 2019.

"Quiero mostrarles lo que me llegó esta semana, mi nuevo casco Bell. Está pintado para la Súper Fórmula en la que voy a estar corriendo en este 2020. He cambiado un poco el diseño, siempre con la TC de lado y he puesto una mariposa japonesa con la bandera de este país en la parte de arriba. Tengo la bandera de Colombia y mi nombre acá abajo y bueno por detrás del casco siempre tengo las estrella de Maria de Villota", explicó la colombiana.

La piloto de nuestro país estuvo realizando a finales del mes de marzo sus primeras pruebas con el equipo ThereeBond Drago Corse en la Súper Fórmula y dejó buenas sensaciones pensando en el inicio de la temporada.

Por cuenta de la pandemia de la Covid-19 se modificó el calendario de la competencia y se presume que podría estar arrancando a mediados del mes de agosto cuando la situación mundial esté un poco más controlada.

Le puede interesar: Abogado de la presunta víctima de Sebastián Villa pedirá su detención

Tatiana actualmente se encuentra en Madrid después de lograr salir del país asiático tras las primeras pruebas de la Súper Fórmula, espera poder recibir la luz verde y convertirse oficialmente en la primera mujer en esta competencia.