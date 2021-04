La colombiana Tatiana Calderón regresa este fin de semana al legendario circuito de Suzuka, para disputar la segunda prueba de la temporada de la Super Fórmula Japonesa.



Calderón confía en mantener el impulso la primera cita de la temporada. En Fuji logró su mejor posición en la parrilla de salida y demostró un buen ritmo de carrera al volante de su Dallara SF19 Honda del equipo ThreeBond Drago Corse.

"En Fuji tuvimos un buen ritmo tanto en la clasificación como en la carrera y hemos podido analizar muchos factores que esperamos nos ayuden a conseguir esos primeros puntos en Suzuka. Necesitamos una puesta a punto diferente debido a las condiciones de la pista, pero todo parece indicar que el tiempo será bueno, más cálido que cuando estuvimos allí para las pruebas, y eso nos puede ayudar con el calentamiento de los neumáticos, algo con lo que tuvimos problemas", comentó.



Esta será la tercera vez que Tatiana Calderón compita en el legendario circuito de Suzuka en un espacio de cinco meses, después de disputar la doble prueba en este trazado en diciembre.



En el exigente trazado en forma de ocho también completó dos días de pruebas de pretemporada el pasado mes de marzo, aunque la lluvia dificultó las pruebas.



"Mi primera experiencia de Suzuka el año pasado me dejó impresionada y volver a un circuito tan rápido y desafiante, en el que rodamos tan cerca de los tiempos de la Fórmula 1, es uno de los momentos más destacados de la temporada. Allí probamos el mes pasado y aunque el balance del auto no fue muy bueno creo que aprendimos mucho y esperamos arrancar con una base mejor de cara a la práctica libre", dijo en un comunicado.

El circuito representa un desafío muy diferente al de Fuji, con sus famosas curvas Degner, 130R y Spoon.



Es una pista en donde la carga aerodinámica del Dallara SF19 utilizado en la Super Fórmula se pone de manifiesto. El año pasado el tricampeón de la serie, Naoki Yamamoto, marcó la 'pole' con un tiempo que habría sido suficiente para clasificar en la última edición del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en 2019.