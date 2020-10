Tatiana Calderón se alista para correr este fin de semana en Monza

La piloto colombiana Tatiana Calderón regresa a una nueva parada del campeonato European Le Mans Series este fin de semana y lo hará para correr en el mítico autódromo de Monzaen Italia, después de haber estado en las 24 Horas de Le Mans.

(Lea también: Arnaud Démare vuelve y gana otra etapa del Giro de Italia, la séptima)

La colombiana, que pertenece a la Escudería Telmex Claro, estará participando con el auto de la categoría prototipo LMP2 #50 junto a la holandesa Beitske Visser y la alemana Sophia Floersch. Esta parada es las 4 Horas de Monza y corresponde a la penúltima carrera del campeonato ELMS en este 2020.

De lo que significa para la colombiana poder estar en esta nueva competencia, Tatiana Calderón explicó las diferencias que hay con otros circuitos y habló de los detalles que deben cuidar para poder enfrentar esta nueva carrera.

“En Monza no llevamos tan poca carga aerodinámica como en Le Mans, lo que puede ayudarnos, pero el clima parece por ahora un poco impredecible, parece que sin duda será más frío y posiblemente con lluvia. Tendremos que adaptarnos rápido a las condiciones, pero manejar otra vez con Beitske y Sophia seguro que nos permitirá seguir avanzando. Monza es un circuito que me trae buenos recuerdos, en el que he sido muy competitiva en el pasado”, dijo Tatiana.

La carrera en Monza de este fin de semana será su regreso al Campeonato ELMS después de no haber podido participar en la ronda anterior por estar en Japón lista para enfrentar la Súper Fórmula japonesa que es su gran objetivo en este 2020.

(Lea también: Un solitario gol de Messi le dio la victoria a Argentina contra Ecuador)

El mejor resultado de Tatiana en estas carreras ha sido un top seis en la parada anterior en la que estuvo y ahora espera aprovechar la velocidad de este circuito para seguir cosechando buenas presentaciones en este 2020.