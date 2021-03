Tatiana Calderón: sus planes con Juan Pablo Montoya y los objetivos en 2021

La piloto colombiana Tatiana Calderón tiene claro su objetivo para este 2021, ser protagonista en todas las carreras en las que compita. En esta nueva temporada, la colombiana espera buenos resultados en la Súper Fórmula Japonesa y en el Mundial FIA de Resistencia (WEC) con el equipo Richard Mille Racing Team.

Precisamente, de lo que han sido los cambios en los diferentes calendarios por cuenta de la pandemia de covid-19, la piloto de la escudería Telmex-Claro dijo que desde el año pasado todo ha sido muy complicado, pero que espera cumplir con la mayor cantidad de pruebas.

“Hemos estado esperando y obviamente teníamos a principio de año un calendario donde no coincidía ninguna carrera, ahorita han cambiado las fechas de las 24 horas de le Mans y espera correr el calendario de la Súper fórmula que hasta ahora no ha hecho ningún cambio de calendario. Si se llegan a cruzar, tendré que dar prioridad dependiendo de quién hace el cambio de fecha esperemos que no me tenga que perder ninguna”, dijo la colombiana.

Tatiana además habló de las competencias en las cuales estará junto con Juan Pablo Montoya, de quien asegura es su mayor ídolo del automovilismo y con quien ya pudo compartir experiencias en la disputa de las 24 Horas de Le Mans en 2020.

“Es un campeonato con un altísimo nivel de pilotos y tendré el privilegio nuevamente de compartir con quien me inspiró a tomar este camino, Juan Pablo Montoya. Tendremos mucho que aprender, con unas nuevas especificaciones del auto y neumáticos Goodyear. Ya tuvimos nuestras primeras pruebas y sin duda cambia mucho, pero el equipo Richard Mille Racing tiene muchísima experiencia y sin duda nos beneficiaremos de ello”, dijo la piloto.

De lo que fue su participación con el equipo Richard Mille Racing Team que está compuesto por solo mujeres, Tatiana Calderón aseguró que recibieron muy buenos comentarios de varios pilotos del circuito y que sigue siendo un reto que las mujeres se ganen un espacio en este deporte.

“El hecho de hacer las 24 horas de Le Mans es una de esas carreras que todo piloto tiene en su lista para hacer por lo menos una vez en la vida y poder hacerlo de esta forma con una tripulación 100% femenina es muy importante. Era nuestra primera carrera las tres juntas, ese año fue sin pruebas previas y llegamos sin conocer el circuito a practicar y clasificar en uno de los circuitos más difíciles y demandantes que hay entonces nos ganamos muchísimo respeto de la gente y la verdad fue muy bonito demostrar que somos muy competitivas cuando nos dan las herramientas”, explicó.

Igualmente, la colombiana habló de las diferencias que todavía se ven con relación al papel de la mujer y de los hombres en esta competencia y aseguró que aunque se han dado avances importantes, todavía hay mucho por cambiar.

“Si bien este es un deporte donde podemos competir mano a mano con los hombres, todavía hay muchas diferencias en la forma en la que pensamos, en la parte física, sobre todo porque tenemos 30% menos de masa muscular que un hombre y pues si bien en el automovilismo también se necesita la parte mental, la física es clave”, puntualizó Tatiana Calderón.

Finalmente, la colombiana habló de su papel como embajadora de la comisión Women in Motorsports de la FIA, en la cual se seguirá trabajando teniendo en cuenta los diferentes retos a los que se enfrentan las mujeres en dicha disciplina.

“Hace dos meses que se nombró la primera niña de 16 años que será parte de la ‘Ferrari Driver‘ quien salió de un programa que se llama Racing Stars y es apoyada por la FIA, por Ferrari y se ha implementado esto para tener a una niña en la academia por lo menos en los próximos cuatro años. Va a haber este tipo de seguimiento, también vamos a estar tanto el equipo Richard 1000 como el otro Iron Dames con otras tres mujeres a bordo de un Ferrari, así que han surgido muy buenas oportunidades gracias a esta labor”, finalizó Tatiana Calderón.

La piloto colombiana sigue marcando un camino importante para las nuevas generaciones de mujeres que quieren ser protagonistas en deportes como el automovilismo no solo como pilotos, sino también en otras funciones.