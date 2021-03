El inesperado aplazamiento de la Vuelta al Tolima- que significaba el inicio de la temporada nacional del ciclismo – llama a la reflexión sobre diversos aspectos y permite una conclusión. Veamos:

Nazario Arango, como presidente de la liga organizadora cumplió con el envío (para estudio y aprobación o negativa) del Mintransporte a través de su agencia Invías, de todos los documentos necesarios y solicitados para el efecto.

Indeportes Tolima, ante malas experiencias propias y ajenas en cuanto a suspensión, aplazamientos y modificaciones en años anteriores – lo que se ha convertido en un serio problema para los funcionarios por el manejo de recursos oficiales- exige al presidente para el desembolso de los recursos necesarios , la presentación perentoria ,con 3 días de anticipación al evento, de los permisos oficiales del Ministerio del Transporte ( permisos que aún el presidente no tenia en su poder ), lo que le obliga a pedir a la FCC el aplazamiento del certamen ante la imposibilidad económica de asumirlo como persona o como Liga.

El Ministerio del Transporte firma y envía la resolución aprobando el evento, el martes 16 de marzo en horas de la tarde pero ya el evento se había suspendido 24 horas antes, con lo que queda claro que las dos partes cumplieron su compromiso (hicieron la tarea como se dice ahora) pero tal vez una falta de comunicación e información desde la Liga hacia el Ministerio en torno a la necesidad de tener antes los permisos hace que este llegue en forma tardía para la exigencia de Indeportes Tolima.

El Ministro del Deporte Ernesto Lucena y el presidente de la FCC Mauricio Vargas se pronuncian al respecto, pero ya la decisión está tomada y equipos y corredores deben asumir las consecuencias económicas y deportivas del lamentable aplazamiento. Históricamente las ligas han reclamado de la FCC y han gozado y sufrido total independencia para organizar sus eventos por lo que a la FCC pareciera difícil endilgarle la responsabilidad del tema y lo propio sucede con el Ministerio que a su vez respeta la posición de la FCC al incluir esta prueba dentro de su calendario.

Lo ocurrido no es nuevo y seguramente volverá a suceder, pues muchas cosas han cambiado en el país para este tipo de certámenes. Ministerios, Agencias, Concesiones, autoridades de policía y gubernamentales, organizadores, etc, son los actores de un deporte muy complejo para organizar y que se ve cada vez más presionado por normas, decretos, solicitudes, etc. que hacen bien difícil organizar competencias ciclísticas en el país o simplemente en un departamento.

Como conclusión, estoy convencido de que esto volverá a repetirse o asistiremos a la cancelación definitiva de carreras ante la imposibilidad de hacerlas, si no se lleva a cabo una REUNION URGENTE , o mesa de diálogo con los interesados, a fin de que puedan conocerse con toda claridad lo actual en decretos, normas, requerimientos , condiciones, necesidades de una parte ( gobierno y autoridades ) y la otra ( deporte ), todos animados, eso sí , por el deseo de facilitar, cooperar y entender que se trata de favorecer el desarrollo de un deporte que como el CICLISMO por su complejidad requiere de un buen conocimiento en cuanto a su funcionamiento mientras el movimiento ciclístico también debe conocer , entender y cumplir con lo establecido por las entidades encargadas de velar por el avance y cumplimiento armónico de todas las actividades relacionadas con una competencia .

Aunque doloroso y traumático este incidente, ojalá sirviera para que el señor Ministro Ernesto Lucena y el Presidente de la FCC Mauricio Vargas pudiesen juntos promover la reunión a la que me refiero puesto que nadie mas que ellos pueden hacerlo y tienen el conocimiento preciso de lo que está por hacerse y pueden perfectamente encontrar los aliados para trazar una hoja de ruta que impida mas aplazamientos, cancelaciones, modificaciones, angustias e incumplimientos y más bien haya el diálogo y el entendimiento entre todas las partes , de tal modo que nos conduzcan a la llegada de las competencias previstas en nuestro calendario 2021 Así sea.