Abandonaron al profe Gamero

Parece que la dirigencia de Millonarios no quiere el bienestar del club y no tiene entre sus planes ser ganador. Se conformaron con muy poco y otra vez dejaron solo al técnico Alberto Gamero con el plantel que hay en estos momentos y pretenden, con eso, ocupar un lugar en la parte alta de la tabla para lo que resta del semestre.

Vea también: ¿Cuándo puede debutar Daniel Giraldo en Millonarios?

Un solo refuerzo fue anunciado por el cuadro ‘Embajador’, Daniel Giraldo, quien llega procedente del rival de patio Independiente Santa Fe. Un buen jugador, sin duda que va a ser importante para el medio campo del equipo, pero una sola golondrina no hace verano. Se esperaban más contrataciones para poder dar la pelea y llegar al título, pero no fue así.

Abandonaron al profesor Alberto Gamero y dejaron el plantel, tal y como finalizó el semestre anterior, tras perder la final ante el Deportes Tolima. Fue tan pobre la gestión de la dirigencia, que se inició el torneo sin ningún refuerzo, como si hubieran quedado satisfechos con lo que hay.

Una salida tan importante como la de Cristian ‘Chicho’ Arango de nada sirvió para poner en alerta a las personas encargadas del onceno ‘Albiazul y darse cuenta de que el equipo se quedó sin una de sus principales fichas para afrontar la liga del segundo semestre. A ello se puede añadir lo de Juan Camilo Salazar, quien también cambió de rumbo y se fue para Águilas de Rionegro.

Le puede interesar: Nacional y Alianza comparten el liderato; Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El trabajo de Alberto Gamero fue muy bueno y con un puñado de jugadores jóvenes llegó hasta la final, pero en ese doble compromiso ante el Tolima quedó demostrado que no solo bastó ese impulso con futbolistas de la cantera, hizo falta un mejor conjunto, con hombres de mayor peso para poderle haber dado la pelea al cuadro ‘Pijao’.

El conformismo de Gustavo Serpa y Enrique Camacho puede malograr en determinado momento un trabajo que, con las uñas y con mucho empeño, ha hecho desde hace varios meses Gamero y sus asistentes.

Sus rivales pensaron distinto y movieron sus planteles, Santa Fe, América, Medellín, Junior, Cali, Nacional (que no los ha podido poner a jugar aún por los inconvenientes de todos ya conocidos), Medellín y los demás clubes se hicieron presentes y modificaron lo que no estaba bien.

Muy extraño me parece que los directivos de Millonarios crean que con lo que hay pueden volver a llegar a una final, de pronto hasta lo pueden hacer, ¿pero obtener el título? esos milagros, se los vuelvo a recordar, no se dan sino cada 50 o 100 años. Me refiero a la estrella que logró Miguel Ángel Russo con una onceno de muy poco nivel. Insisto que ese fue el peor daño que ha sufrido el cuadro capitalino, ya que se conformaron y a los técnicos que han llegado, por mencionar dos, Jorge Luis Pinto y Alberto Gamero, no les han entregado las armas suficientes.

Definitivamente “no están pensando más allá de las narices”. Las grandes empresas invierten para que su producto tenga una alta producción. En Millonarios no se hacen bien las cosas desde hace mucho tiempo y por eso los títulos han sido esquivos y los resultados no han sido los mejores.

Tendrán que acostumbrarse los seguidores a continuar viendo a sus jóvenes jugadores tratando de esforzarse para conseguir objetivos, pero sin duda que sin la incorporación de otros dos refuerzos de talla va a ser muy difícil.

PD: De no cumplirse el objetivo, que solo debe ser uno al final del año y es conseguir la estrella 16, al profesor Alberto Gamero habrá que tenerlo dentro de los culpables por no pararse en la raya y exigir que se le reforzara el equipo de la mejor manera. Así de sencillo.