América, un campeón afectado por el nuevo coronavirus

Se acerca el regreso del fútbol colombiano tras casi seis meses sin competencia, debido a la Pandemia del Coronavirus, y los equipos se han movido con altas y bajas en sus planteles. Uno de ellos, el actual campeón América de Cali, se ha visto disminuido en su nómina debido a salidas importantes que muy seguro se van a sentir en el retorneo a la actividad.

El cuadro americano se vio sorprendido por la baja de su entrenador Alexandre Guimaraes, quien con su trabajo y buen desempeño logró en el 2019 poner de nuevo en los primeros lugares al conjunto vallecaucano, conquistando una nueva estrella y de paso consiguiendo meter de nuevo al equipo en la Copa Libertadores. Dos situaciones que sin duda le dieron el aval para ser señalado como un gran entrenador, y su no continuidad sin duda que se va a sentir al interior del equipo.

Debido a la aparición de la Covid-19 los clubes colombianos tuvieron que reducir sus nóminas, algunos determinaron cancelar contratos y otros rebajar los salarios. Con Guimaraes, el cuadro ‘Escarlata’ no pudo llegar a un acuerdo económico, ya que él no aceptó una reducción de su salario y por eso Tulio Gómez, dueño del club determinó su salida sorpresiva de la institución.

Su reemplazo, inesperado además, fue Juan Cruz Real, quien se venía desempeñando como técnico de Jaguares de Córdoba. El argentino, muy resistido en épocas anteriores ya que estuvo nominado para sustituir a Fernando ‘Pecoso’ Castro, siempre ha sido del querer del propietario del América y por eso en esta ocasión no dudó en traerlo a las filas americanas.

Pero los cimientos escarlatas no solo se vieron resquebrajados por la salida de Guimaraes, sino que a nivel de jugadores, también se fueron hombres importantes y pilares en la consecución del título del año anterior y que no han sido sustituidos como la afición esperaba.

Se alejaron del América jugadores como Pedro Franco, Héctor Quiñones, Juan Pablo Zuluaga, Matías Pisano y el más rimbombante su goleador Michael Rangel, quien pertenece al Junior, club con el que no se logró un acuerdo para poder retenerlo. Así pues, la nómina del conjunto vallecaucano sin duda que se ha visto reducida y le será muy complicado poder de nuevo conseguir los buenos resultados del 2019.

Tendrá que afrontar, con lo que quedó, compromisos a nivel local y también lo atinente a la Copa Libertadores de América. Sus rivales en el Grupo E son Gremio, Internacional de Porto Alegre y Universidad Católica de Chile. Ya los ahora dirigidos por Juan Cruz Real habían jugado un primer partido y lo perdieron en casa ante el Gremio 0-2. La Conmebol confirmó que el torneo se reanudará el próximo mes de septiembre.

Así las cosas pareciera que Tulio Gómez no trató de retener a sus principales fichas y las dejo ir sin hacer muchos esfuerzos. No se entiende, pese a la situación que vive el mundo por la crisis de salud debido al Coronavirus, por qué no se trabajó para que el plantel permaneciera tal y como estaba antes del parón futbolero, para dar la lucha de una manera más equitativa.

La negociación de rebajas de sueldos creo que no tuvo un buen desempeño y les faltó más tacto para evitar la estampida de jugadores y cuerpo técnico.

Muy seguro que Gómez estaba más preocupado en respaldar a su amigo de negocios Jorge Enrique Vélez (a quien protegió hasta último momento), que en brindar un mejor bienestar a los hinchas del América.

Me parece que el dueño del América no manejó bien esta crisis y en vez de reforzar al equipo lo dejó desbaratar. Lo bueno que se hizo el año anterior en pocos meses Tulio Gómez lo echó por la borda y deja en claro que no pensó en ningún momento en la parte deportiva. No manejó la situación como lo que es América: un equipo grande y el actual campeón de Colombia.

Ojalá esa tacañería no le vaya a cobrar caro y se vaya a quedar en este 2020 con las manos vacías. América no es el único club en el mundo que ha dejado de percibir dineros. Con la misma situación hubo otros que equipos que siguieron con el mismo plantel y no lo desbarataron, como si lo hizo Tulio Gómez y compañía.