Bajar sueldos por redes sociales... ¡esa no era la jugada!

El deporte mundial paró y las competencias de tipo local e internacional quedaron congeladas por la desenfrenada propagación del coronavirus, pandemia que tiene en cuarentena aún tercio de la población mundial.

Ante eso se alzaron millones de voces de apoyo y algunas que generan más estrés y desesperación como las de varios dirigentes en Colombia; me refiero a los del fútbol, quienes han tenido varias y 'sorprendentes' ideas para que sus arcas no se lastimen mucho mientras el Covid-19 siga latente en todo el planeta.

Y es que los clubes que toman parte en la Liga BetPlay y el Torneo Bet Play, se han visto perjudicados por no recibir durante estas semanas el dinero correspondiente a las taquillas de los partidos de fútbol. Muy seguro que también tendrán problemas con los derechos de televisión, y con el marketing de sus productos. Incluso se ha llegado a mencionar que el actual patrocinador oficial estaría pensando replantear el negocio inicial.

Por eso, varios dirigentes han soltado propuestas con la idea de no verse perjudicados en la parte económica. El primero en lanzar una “loca” idea fue el presidente y dueño del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, quien solicitó al Ministerio del Trabajo suspender los contratos de los jugadores de su equipo, mientras se maneja la pandemia. “Nosotros estamos en proceso de solicitar un permiso especial al Mintrabajo para suspender los contratos de trabajo de los jugadores mientras pasa todo esto”, argumentó el directivo. La petición no cayó muy bien en el gremio de los jugadores y en su asociación Acolfutpro.

Cadena se vio obligado por el paro del fútbol colombiano a manifestar que también los directivos podrían ponerse de acuerdo con los jugadores y rebajar el salario: “Es importante que los jugadores se den cuenta de la situación, que no tienen culpa ellos, pero tampoco nosotros los dirigentes de los equipos". Y más allá argumentó la opción de pactar con los futbolistas una licencia no remunerada, mientras que dure la paralización del campeonato.

A dicho pronunciamiento se unió José Fernando Salazar, dueño de Rionegro Águilas, quien en sus redes sociales enfatizó: “Quienes soportamos la pesada carga salarial y demás obligaciones legales debemos ser muy responsables empresarialmente hablando, es vital también un poco de sensibilización en deportistas. He elevado consulta al Ministerio de Trabajo -seccional Antioquia-”

Otro de los jerarcas del balompié nacional como lo es Eduardo Méndez, me parece que “rebosó la copa” con su particular idea, ya que le dio por hacer público su pensamiento y realizar en las redes sociales de Independiente Santa Fe, una encuesta en la que solicitaba la opinión de los hinchas del onceno ‘cardenal’ sobre si los integrantes del plantel profesional deberían bajarse el salario.

No hay cosa más absurda que esto. ¿Qué tienen que ver los seguidores de un equipo de fútbol con los contratos de los jugadores?.

Creo que se debe manejar al interior de los clubes con integrantes administrativos y deportivos, y si se llega a un acuerdo pues hacerlo público a través de un comunicado. Pero no realizar encuestas para sondear la opinión de los hinchas. ¿O acaso Méndez y compañía le consultan a los seguidores de Santa Fe a la hora de pactar los sueldos de los jugadores; cuánto deben ganar o algo similar? Nada que ver.

Y como era de esperarse, Acolfutpro, en cabeza de Carlos González Puche ,entregó su opinión sobre esto y manifestó que “lo que está haciendo Santa Fe es una presión indebida e indecorosa sobre sus jugadores. Es un mecanismo de presión inaceptable contra los jugadores, que son solo sus trabajadores. El poner a los hinchas en esta presión de si se bajan los sueldos, no es más sino una burda coacción”. Totalmente de acuerdo con González Puche, en esta oportunidad se le fueron las luces a Eduardo Méndez, de quien tengo un gran concepto por su ardua labor desde que llegó nuevamente a Santa Fe, pero me parece que en esta oportunidad no estuvo bien asesorado.

No debe llegar el desespero. Si bien ellos defienden su patrimonio, muy seguro que se puede lograr un acuerdo con los protagonistas del espectáculo que son los propios jugadores, pero todo de una manera equitativa.

No sé si congelar sus sueldos sea la mejor idea, ya que los futbolistas tampoco tienen la culpa de lo que está ocurriendo.

En los últimos días hemos visto cómo empresarios de más de tres mil empleados tomaron decisiones de proteger los puestos laborales y reducir las ganancias para garantizar la tranquilidad de los trabajadores. Como dice el 'narrador de Colombia' Jorge Eliécer Torres, “esa no era la jugada”.