Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 1 de diciembre de 2025
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 1 de diciembre de 2025
Fútbol RCN y Colprensa
Opinión
Actualizado:
Lun, 01/12/2025 - 09:07

A Nacional le ganaron los suplentes

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de diciembre de 2025, habló de la fecha 4 de los cuadrangulares.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de diciembre de 2025, habló de la buena actualidad de los futbolistas de la Selección Colombia y la importancia de que lleguen en buen nivel a la Copa del Mundo. Vélez analizó la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay y la victoria de Junior ante Nacional. Finalmente, también señaló la importancia de la designación de Barranquilla como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 1 de diciembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Cuadrangulares Liga BetPlay

Cargando más contenidos

Fin del contenido