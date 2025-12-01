A Nacional le ganaron los suplentes

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de diciembre de 2025, habló de la buena actualidad de los futbolistas de la Selección Colombia y la importancia de que lleguen en buen nivel a la Copa del Mundo. Vélez analizó la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay y la victoria de Junior ante Nacional. Finalmente, también señaló la importancia de la designación de Barranquilla como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026.