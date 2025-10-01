Cargando contenido

Palabras Mayores 1 de octubre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 08:46

SIN CORRER SOLO SE JUEGA AJEDREZ

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia, también se refirió al futuro del colombiano James Rodríguez. Carlos Antonio analizó lo hecho por Richard Ríos, Dávinson Sánchez y Luis Díaz en la jornada de Champions League.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 1 de octubre de 2025

Fuente
Antena 2
