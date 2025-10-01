Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 08:46
SIN CORRER SOLO SE JUEGA AJEDREZ
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia, también se refirió al futuro del colombiano James Rodríguez. Carlos Antonio analizó lo hecho por Richard Ríos, Dávinson Sánchez y Luis Díaz en la jornada de Champions League.
Fuente
Antena 2