Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 08:54
Tranquiliza la debilidad de Bolivia. No suma lejos del Alto
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025, habló de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria. Vélez analizó la actuación de los jugadores citados en sus respectivos clubes.
Fuente
Antena 2