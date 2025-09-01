Cargando contenido

Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025
Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025.
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 08:54

Tranquiliza la debilidad de Bolivia. No suma lejos del Alto

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025, habló de la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria. Vélez analizó la actuación de los jugadores citados en sus respectivos clubes.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 1 de septiembre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Cargando más contenidos

Fin del contenido