¿SE DAN CUENTA? HAY QUE PONER A OTROS PREGÚNTENLE A SUÁREZ
Carlos Antonio Vélez, en sus palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025. habló del triunfo de Colombia sobre Venezuela.
Carlos Antonio Vélez en sus Palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025, habló de la goleada de la Selección Colombia sobre Venezuela en la fecha 18 de la Eliminatoria. Vélez analizó lo hecho por Luis Javier Suárez y se refirió a los aspectos que debe mejorar el equipo nacional para disputar el Mundial.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025
