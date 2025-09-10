Cargando contenido

Palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025
Palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025
Mié, 10/09/2025

¿SE DAN CUENTA? HAY QUE PONER A OTROS PREGÚNTENLE A SUÁREZ

Carlos Antonio Vélez, en sus palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025. habló del triunfo de Colombia sobre Venezuela.

Carlos Antonio Vélez en sus Palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025, habló de la goleada de la Selección Colombia sobre Venezuela en la fecha 18 de la Eliminatoria. Vélez analizó lo hecho por Luis Javier Suárez y se refirió a los aspectos que debe mejorar el equipo nacional para disputar el Mundial.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 10 de septiembre de 2025

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Selección Colombia

Colombia

Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

