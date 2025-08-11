El fútbol no puede cargar con tragedias ajenas!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de agosto de 2025, destacó el triunfo de Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en la Community Shield. Carlos Antonio habló de las transferencias de jugadores del fútbol colombiano. Vélez analizó la decisión de Dimayor de cambiar la fecha del clásico Santa Fe Vs Millonarios. Finalmente, se refirió al empate entre Millonarios y Deportivo Cali.