EL DIM TIENE FINAL, PERO NO ESTADIO PARA JUGARLA
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025, habló con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y también hizo referencia a la clasificación de Independiente Medellín a la final de la Copa Betplay.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025
