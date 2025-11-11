Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 09:47

EL DIM TIENE FINAL, PERO NO ESTADIO PARA JUGARLA

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025, habló con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025, habló con Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y también hizo referencia a la clasificación de Independiente Medellín a la final de la Copa Betplay.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 de noviembre del 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen

Palabras Mayores

Imagen

Planeta Fútbol

Cargando más contenidos

Fin del contenido