Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 septiembre de 2025
Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 08:48

Clasificar en esta eliminatoria era una obligación ¡Qué mediocridad tan tenaz!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y con estadísticas argumentó el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Además, hizo énfasis en que Luis Díaz fue más figura que James Rodríguez durante el clasificatorio al Mundial.

