Clasificar en esta eliminatoria era una obligación ¡Qué mediocridad tan tenaz!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 11 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y con estadísticas argumentó el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Además, hizo énfasis en que Luis Díaz fue más figura que James Rodríguez durante el clasificatorio al Mundial.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 11 septiembre de 2025
Antena 2