Cargando contenido

Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025
Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 08:59

HOY PUEDE SER EL GRAN DÍA O EL PEOR!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025, habló de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025, habló de los partidos de Atlético Nacional frente a Sao Paulo en Copa Libertadores y de América contra Fluminense y Once Caldas ante Huracán en Copa Sudamericana. También se refirió al presente de James en México y a la Selección Colombia.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Once Caldas

Once Caldas

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Cargando más contenidos

Fin del contenido