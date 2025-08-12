Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 08:59
HOY PUEDE SER EL GRAN DÍA O EL PEOR!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025, habló de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025, habló de los partidos de Atlético Nacional frente a Sao Paulo en Copa Libertadores y de América contra Fluminense y Once Caldas ante Huracán en Copa Sudamericana. También se refirió al presente de James en México y a la Selección Colombia.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 12 de agosto de 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2