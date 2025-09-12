Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 09:25
¡El poder es para poder!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de septiembre de 2025, habló de la renovación del contrato de Néstor Lorenzo y de su conversación con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con respecto a tener a Barranquilla como sede de la final de la Copa Sudamericana para 2026.
Fuente
Antena 2