¡El poder es para poder!

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 12 septiembre de 2025
Vie, 12/09/2025 - 09:25

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de septiembre de 2025, habló de la renovación del contrato de Néstor Lorenzo.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 12 de septiembre de 2025, habló de la renovación del contrato de Néstor Lorenzo y de su conversación con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, con respecto a tener a Barranquilla como sede de la final de la Copa Sudamericana para 2026.

Carlos Antonio Vélez

Selección Colombia

