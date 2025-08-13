Cargando contenido

Palabras Mayores 13 de agosto de 2025
Palabras Mayores 13 de agosto de 2025.
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 10:36

Las "figuras" deben aparecer en los juegos importantes!!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de agosto de 2025, habló de lo hecho por Nacional, América y Once Caldas.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz en Bayern Múnich, también analizó lo hecho por Atlético Nacional frente a Sao Paulo en Copa Libertadores y de la actuación de América de Cali y Once Caldas en la Copa Sudamericana.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de agosto de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Cargando más contenidos

Fin del contenido