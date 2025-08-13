Actualizado:
Las "figuras" deben aparecer en los juegos importantes!!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 13 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz en Bayern Múnich, también analizó lo hecho por Atlético Nacional frente a Sao Paulo en Copa Libertadores y de la actuación de América de Cali y Once Caldas en la Copa Sudamericana.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 13 de agosto de 2025
Antena 2