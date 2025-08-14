Cargando contenido

Palabras Mayores del 14 de agosto de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 10:19

La reputación y el buen nombre del Tolima en fútbol está en riesgo!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz, la Copa BetPlay y Nacional.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de agosto de 20258, dio a conocer los detalles del fichaje de Luis Díaz por el Bayern Múnich. Carlos Antonio también se refirió a las declaraciones de Edwin Cardona, quien se defendió de las críticas. Finalmente, habló de la eliminación de Deportes Tolima de la Copa BetPlay.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 14 de agosto de 2025

0:27 5:25
