Jue, 14/08/2025 - 10:19
La reputación y el buen nombre del Tolima en fútbol está en riesgo!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz, la Copa BetPlay y Nacional.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de agosto de 20258, dio a conocer los detalles del fichaje de Luis Díaz por el Bayern Múnich. Carlos Antonio también se refirió a las declaraciones de Edwin Cardona, quien se defendió de las críticas. Finalmente, habló de la eliminación de Deportes Tolima de la Copa BetPlay.
Fuente
Antena 2