Todos atacan, nadie defiende.....

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 14 de octubre del 2025, habló de la Selección Colombia de mayores antes del amistoso que disputará contra Canadá. Carlos Antonio también se refirió a las novedades que tendrá la Selección Colombia sub 20 que enfrentará a Argentina en la semifinal del Mundial. Finalmente, analizó la goleada de Medellín sobre Once Caldas en la Liga BetPlay.