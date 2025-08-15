Cargando contenido

Palabras Mayores 15 de agosto de 2025
Cuando un amigo se va…..

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de agosto de 2025, habló de James Rodríguez y el América de Cali.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de agosto de 2025, habló del inicio de las ligas en Europa. También se refirió al futuro de James Rodríguez en el Club León de México. Por otro lado, analizó la derrota de América ante Pereira y finalmente habló de Neyser Villarreal.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de agosto de 2025

Carlos Antonio Vélez

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

América de Cali

