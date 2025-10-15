Cargando contenido

Palabras Mayores 15 de octubre de 2025
Palabras Mayores 15 de octubre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 08:58

La mayor decepciona... la joven ilusiona...

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia de mayores y de la sub 20.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de octubre de 2025, habló del empate de la Selección Colombia de mayores con Canadá en amistoso de la fecha FIFA. Vélez también analizó el partido que jugará la Selección Colombia sub 20 contra Argentina en la Copa del Mundo de la categoría.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de octubre de 2025

0:27 5:25
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen

Mundial sub 20

Imagen

Selección Colombia sub 20

Cargando más contenidos

Fin del contenido