Mié, 15/10/2025 - 08:58
La mayor decepciona... la joven ilusiona...
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia de mayores y de la sub 20.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de octubre de 2025, habló del empate de la Selección Colombia de mayores con Canadá en amistoso de la fecha FIFA. Vélez también analizó el partido que jugará la Selección Colombia sub 20 contra Argentina en la Copa del Mundo de la categoría.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de octubre de 2025
Antena 2