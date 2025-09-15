LOS LUCHOS LA ROMPEN

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025, habló de la campaña de mentalidad ganadora iniciada entorno a la Selección Colombia. Vélez analizó lo hecho por Luis Díaz en Bayern Múnich y el desempeño de Luis Javier Suárez en Sporting. Carlos Antonio también se refirió a la actuación de James Rodríguez en el empate del Club León con Tigres en México. Finalmente, el analista habló de la derrota de Atlético Nacional ante Atlético Bucaramanga.