Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 09:49
LOS LUCHOS LA ROMPEN
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025, habló de la campaña de mentalidad ganadora iniciada entorno a la Selección Colombia. Vélez analizó lo hecho por Luis Díaz en Bayern Múnich y el desempeño de Luis Javier Suárez en Sporting. Carlos Antonio también se refirió a la actuación de James Rodríguez en el empate del Club León con Tigres en México. Finalmente, el analista habló de la derrota de Atlético Nacional ante Atlético Bucaramanga.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025
Antena 2