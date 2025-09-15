Cargando contenido

Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 09:49

LOS LUCHOS LA ROMPEN

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025, habló de Selección Colombia, Liga BetPlay y Luis Díaz.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025, habló de la campaña de mentalidad ganadora iniciada entorno a la Selección Colombia. Vélez analizó lo hecho por Luis Díaz en Bayern Múnich y el desempeño de Luis Javier Suárez en Sporting. Carlos Antonio también se refirió a la actuación de James Rodríguez en el empate del Club León con Tigres en México. Finalmente, el analista habló de la derrota de Atlético Nacional ante Atlético Bucaramanga.

Audio

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 15 de septiembre de 2025

Fuente
Antena 2
