Palabras Mayores del 16 de octubre de 2025
Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 08:58

Otra vez nos ahogamos en la orilla...

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de octubre de 2025, analizó la derrota de Colombia sub 20 en semifinales del Mundial.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de octubre de 2025, habló de la Selección Colomba de mayores y de la derrota de la Selección Colombia sub 20 en las semifinales de la Copa del Mundo ante Argentina. Por otro lado, Vélez se refirió al castigo que le impuso la Comisión de Disciplina a Alfredo Morelos y a las polémicas arbitrales del triunfo de Pereira sobre Millonarios.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 16 de octubre de 2025

0:27 5:25
