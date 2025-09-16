Cargando contenido

Palabras Mayores del 16 de septiembre de 2025
Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 09:01

¿LE PUSIERON UNA TRAMPA?

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de septiembre de 2025, habló de la situación de Atlético Nacional. También se refirió a la Selección Colombia sub 20 que jugará el Mundial de la categoría. Carlos Antonio analizó el inicio de la Champions League.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 16 de septiembre de 2025

