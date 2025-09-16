Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 09:01
¿LE PUSIERON UNA TRAMPA?
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 16 de septiembre de 2025, habló de la situación de Atlético Nacional. También se refirió a la Selección Colombia sub 20 que jugará el Mundial de la categoría. Carlos Antonio analizó el inicio de la Champions League.
Fuente
Antena 2