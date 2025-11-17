Cargando contenido

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de noviembre del 2025
Si les dan la oportunidad… habrá más Puerta y Suárez

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de noviembre del 2025, habló de la selección Colombia y de su primer amistoso de esta fecha FIFA. Además, hizo referencia a las Eliminatorias de Europa y a la 'tricolor' sub-17 que quedó eliminada del Mundial.

