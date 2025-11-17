Actualizado:
Lun, 17/11/2025 - 08:24
Si les dan la oportunidad… habrá más Puerta y Suárez
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de noviembre del 2025, habló de la selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de noviembre del 2025, habló de la selección Colombia y de su primer amistoso de esta fecha FIFA. Además, hizo referencia a las Eliminatorias de Europa y a la 'tricolor' sub-17 que quedó eliminada del Mundial.
Audio
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de noviembre del 2025
0:27 5:25
Fuente
Antena 2