Palabras Mayores del 17 de octubre de 2025
Opinión
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 09:10

Nos queda la consolación... ¡Vamos por el bronce!

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de octubre de 2025, habló del trabajo que se debe hacer en la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia sub 20 y de la necesidad de ganar el tercer puesto de la Copa del Mundo. Vélez también habló de la sanción que le impusieron a Alfredo Morelos.

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de octubre de 2025

