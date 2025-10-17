Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 09:10
Nos queda la consolación... ¡Vamos por el bronce!
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de octubre de 2025, habló de la Selección Colombia sub 20 y de la necesidad de ganar el tercer puesto de la Copa del Mundo. Vélez también habló de la sanción que le impusieron a Alfredo Morelos.
