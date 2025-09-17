Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 17 de septiembre de 2025

Cargando contenido

Palabras Mayores del 17 de septiembre de 2025
Antena 2
Opinión
Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 08:54

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia y Champions League.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 17 de septiembre de 2025, habló de la Selección Colombia. También analizó la actuación de los colombianos en la jornada del martes en Champions League, especialmente lo hecho por Richard Ríos. Vélez se refirió a a actuación de Cristhian Mosquera con Arsenal. Finalmente, Carlos Antonio habló de América y Millonarios.

