Lun, 18/08/2025 - 08:45
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de agosto de 2025
Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz y su actuación en el triunfo de Bayern Múnich en la Suupercopa de Alemania. También se refirió a la Selección Colombia antes de enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Finalmente, Carlos Antonio analizó el mal momento de Millonarios.
Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de agosto de 2025
Antena 2