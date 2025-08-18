Cargando contenido

Palabras Mayores del 18 de agosto de 2025.
Antena 2
Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 08:45

Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de agosto de 2025

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de agosto de 2925, habló de Selección Colombia, Luis Díaz y Millonarios.

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de agosto de 2025, habló de Luis Díaz y su actuación en el triunfo de Bayern Múnich en la Suupercopa de Alemania. También se refirió a la Selección Colombia antes de enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Finalmente, Carlos Antonio analizó el mal momento de Millonarios.

0:27 5:25
Antena 2
